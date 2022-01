Gdzie na spacer do 35 km od Trzebini. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 15 - 16 stycznia?

Wycieczki ze spacerem z Trzebini

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 35 km od Trzebini, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 15 stycznia w Trzebini ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 16 stycznia w Trzebini ma być 3°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1

Dystans: 16,9 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 176 m

Suma podejść: 800 m

Suma zejść: 803 m

Trasę dla spacerowiczów z Trzebini poleca Przemas74

Lekka i przyjemna trasa piesza dla każdego. Nie ma tu żadnych ostrych podejść, ani zejść. Owszem jest na drodze kilka wzniesień, ale da sobie z nimi każdy amator spacerków po lesie.

Tym razem kolejny raz zaczęliśmy wycieczkę na parkingu przy początku doliny Racławki w podkrakowskim Dubiu. Trasa robi pętle i prowadząc w większości polnymi i leśnymi droigami (nieoznakowanymi ale w dobrym stanie) obok pól golfowych w Paczółtowicach, źódła wiecznej miłości, , obok klasztoru w Czernej a potem trasą przy ruinach średniowiecznego "diabelskiego mostu" doprowadza nas w miejsce startu.