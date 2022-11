Nordic walking do 35 km od Trzebini. Pomysły na odrobinę ruchu na powietrzu w weekend 26 - 27 listopada

Ścieżki nordic walking z Trzebini

Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 35 km od Trzebini. Sprawdź, czy ścieżka polecana przez innych użytkowników Traseo jest ciekawa również dla Ciebie.

Przed marszem sprawdź pogodę dla Trzebini.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,51 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podejść: 115 m

Suma zejść: 43 m

Trasę do marszu z Trzebini poleca Szlaki_Malopolski

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, przy współpracy z Fundacją Muzeum Wojciecha Weissa i Małopolskim Instytutem Kultury wydało przewodnik po Kalwaryjskim Szlaku Wojciecha Weissa.

Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa to propozycja zwiedzania Kalwarii Zebrzydowskiej śladami Wojciecha Weissa i jego żony Aneri. Jest to szlak pieszo-samochodowy, składający się z dwóch pętli. Pętla A przeznaczona dla miłośników spacerów zachęca do wyprawy śladami Wojciecha Weissa po kalwaryjskich dróżkach. Pętla B prowadzi przez mniej znane zakątki Kalwarii Zebrzydowskiej i pobliskich Zebrzydowic, polecana jest turystom zmotoryzowanym.