Pogoda dla Trzebini na jutro. Sprawdź aktualną prognozę pogody na wtorek, 25.01

Pogoda na jutro (wtorek, 25.01) dla Trzebini

Prognozowana na jutro temperatura to 1°C w najcieplejszym momencie dnia. Jutro w nocy możemy spodziewać sie temperatur rzędu -1°C. Opady śniegu pojawią się we wtorek na 80 %. Ma spaść od 2.0 do 3 cm śniegu. Jeśli jeździsz samochodem, może czekać Cię odśnieżanie.