Prasówka Trzebinia 11.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Trzebini nie minęło Cię nic ważnego

Najdłuższy wiszący most na świecie powstaje tuż za polską granicą. To nowa atrakcja turystyczna ośrodka Dolní Morava w Czechach, znanego do tej pory m.in. z ogromnej wieży widokowej, nazywanej "ścieżką w chmurach". Wiszący most w Czechach zostanie rozpięty pomiędzy dwoma sąsiadującymi szczytami i zawiśnie na wysokości prawie 100 metrów. Kiedy będzie można się nim przespacerować?