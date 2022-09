Prasówka Trzebinia 13.09.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Trzebini nie minęło Cię nic ważnego

Dots nails to łatwy do wykonania i efektowny manicure na jesień. Delikatne kropeczki na paznokciach są urocze, pasują do każdej kreacji i wieku. Wykonasz je bez specjalistycznych narzędzi. Możesz użyć wykałaczki, długopisu, zapałki lub igły. Zobacz, jak zrobić ten minimalistyczny i efektowny manicure.