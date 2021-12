Prasówka Trzebinia 31.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Trzebini nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.12, w Trzebini. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Broszka. Drobny przedmiot, potężny efekt. Zobacz, jak noszą je gwiazdy”?

Prasówka Trzebinia 31.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Broszka. Drobny przedmiot, potężny efekt. Zobacz, jak noszą je gwiazdy Jak nosić broszkę? Ten niepozorny dodatek kompletnie zmienia charakter stylizacji. Zwykła marynarka czy golf w połączeniu z biżuteryjną broszką nabiera wyjściowego charakteru. Zobacz, jak gwiazdy dodają sobie blasku za pomocą broszek w różnych stylach.

📢 Pogoda na piątek, 31 grudnia. Pogoda na Sylwestra i Nowy Rok. Będzie nawet 13 stopni Do Polski zbliża się spore ocieplenie, a poza tym spadnie deszcz i silnie powieje wiatr. W sylwestra będzie miejscami nawet 13 stopni, podobne temperatury czekają nas w Nowy Rok. Od nowego tygodnia lekko się ochłodzi, choć na termometrach nadal będzie powyżej zera. We wtorek spodziewane są intensywne opady.

📢 Martyna Wojciechowska zamieściła na Instagramie niezwykłe zdjęcia z Egiptu. Oaza Siwa przypomina Morze Martwe albo planetę Mars Martyna Wojciechowska to znana podróżniczka, której profil na Instagramie obserwuje ponad 2 mln osób. Była już prawie wszędzie, ale są na świecie miejsca, których jeszcze nie odwiedziła. Jednym z nich jest Oaza Siwa w Egipcie. Zdjęcia tego niezwykłego miejsca, którymi Martyna Wojciechowska podzieliła się na Instagramie, podbiły serca internautów.

Prasówka 31.12 Trzebinia: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Trzebini. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Daniel Olbrychski obchodzi jubileusz 60-lecia działalności artystycznej! Zobaczcie zdjęcia! Daniel Olbrychski świętował jubileusz 60-lecia działalności artystycznej na scenie Teatru Imka. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Pierwsza pomoc przy oparzeniu. Tych metod nie stosuj! Domowe sposoby na oparzenia. Czy okłady z miodu albo musztardy są bezpieczne? Okres sylwestrowy sprzyja powstawaniu urazów skóry związanych z puszczaniem fajerwerków. W czasie zabawy ze sztucznymi ogniami może dojść do łagodnych, ale i poważniejszych oparzeń. Sprawdź, kiedy sam możesz opatrzeć ranę i co robić, gdy dojdzie do oparzenia. Poznaj domowe sposoby łagodzenia urażonej skóry i zobacz czego nigdy nie powinno się przykładać do rany. 📢 „Emily w Paryżu”. Co jedli w serialu? Croissanty, crème brûlée i tort czekoladowy Serial „Emily w Paryżu” zadebiutował z drugim sezonem 22 grudnia 2021 na platformie Netflix. Widzowie z niecierpliwością oczekiwali na premierę serialu, który w zeszłym roku pozwolił oderwać się od pandemicznej rzeczywistości. Na ekranie widzimy Paryż w pastelowych kolorach, gdzie ludzie chodzą bez maseczek ochronnych. A co jedli bohaterowie serialu „Emily w Paryżu”?

📢 Jak uratować zafarbowane ubranie? Poznaj 4 domowe sposoby. Te metody ułatwią życie! Co zrobić, gdy ubranie zafarbowało podczas prania? Pewnie w pośpiechu nie posegregowaliśmy rzeczy kolorami albo zapodziała się nam w pralce czerwona skarpetka. Jak skutecznie likwidować powstałe przebarwienia na ulubionej bluzce czy spodniach? Poznaj cztery domowe sposoby, które pomogą sprawić, że ubrania odzyskają swój pierwotny kolor. 📢 Mapa świata inna niż wszystkie. Darmowa strona internetowa pozwala porównać rzeczywisty rozmiar krajów. Jak Polska wypada na tle innych? Planowanie wakacji, urlopów, wycieczek i wypraw zaczyna się często od mapy. Czy wiecie, że każda mapa świata poważnie zniekształca rzeczywiste kontury i proporcje lądów i krajów? Strona The True Size Of oferuje za darmo niezwykłą mapę, która pozwala porównać rzeczywisty rozmiar poszczególnych państw. Chcecie zobaczyć zarys granic Polski na tle np. Australii albo Grenlandii? Sprawdźcie, jak działa niezwykła darmowa mapa ze strony The True Size Of.

📢 Jak chronić psy w sylwestrową noc przed hukiem petard i fajerwerków? [PORADNIK] Sylwestrowa noc jest dla naszych czworonożnych przyjaciół najgorszym dniem w roku. Stres, strach, paniczne przerażenie a bywa, że śmierć - tak wygląda ta noc. Wszystko przez wszechobecne fajerwerki a właściwie ich huk. Jak uchronić naszych pupili od stresu i skutków głośnych wystrzałów? Są sposoby. O nich poniżej. 📢 „Jeden palec dla medyka”. Dlaczego należy zostawić niepomalowany paznokieć? Czy lakier może zaburzyć wynik badania pulsoksymetrem? Jeden niepomalowany paznokieć może ułatwić medykom pracę. Dlaczego? Ponieważ da możliwość podłączenia pulsoksymetru – urządzenia monitorującego wysycenie krwi tlenem oraz tętno. Pomalowane paznokcie, w szczególności żelem, mogą uniemożliwić prawidłową pracę urządzenia, a tym samym – premonitory stanu zdrowia pacjenta.

