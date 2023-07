Prasówka z czerwca 2023. Sprawdź, co działo się w Trzebini. Czy jesteś na bieżąco?

W sprzedaży coraz liczniej pojawiają się jagody leśne, a w cukiernikach jagodzianki. Sprawdzamy, ile kosztuje słoik tych owoców. Na jagodach czy grzybach można całkiem dobrze zarobić, a warunkiem jest nie tylko znajomość runa leśnego. Kto musi uzyskać wpis do rejestru, jakie mandat można dostać za jego brak i czy konieczne jest uzyskanie atestu? Sanepid podaje wytyczne u progu szczytu sezonu na leśne zbiory.

Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku.

Wisła, Soła, Skawa czy Przemsza były kiedyś ulubionymi miejscami letniego wypoczynku. Nad Wisłą plażowano od Oświęcimia do Krakowa, nad Skawą w Wadowicach i Zatorze, nad Sołą od Kęt do Oświęcimia, a nad Przemszą w Chełmku. Ludzie wylegiwali się na kamienistych lub piaszczystych brzegach, szukali ochłody w rzekach czy pływali na kajakach. Zobaczcie galerię zdjęć, jak kiedyś odpoczywano nad małopolskimi rzekami

Lilie to wspaniałe kwiaty ogrodowe. Zachwycają pięknym wyglądem i upojnym zapachem. Jednak w ich uprawie pojawiają się problemy, które sprawiają, że nie kwitną. Sprawdź, czy i jak często trzeba wykopywać lilie? Czy ścinać łodygę lilii, kiedy przekwitnie? Czym i jak nawozić te rośliny? Oto 10 rzeczy, o które musisz zadbać. Poznaj tajniki pielęgnacji lilii.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Trzebini. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Odkryj gdzie zjeść najlepszą pizzę w Trzebini. To bez wątpienia danie uwielbiane na całym świecie. Prawdopodobnie każdy choć raz w życiu miał okazję jej spróbować, a wielu zostało jej fanami na zawsze. Sprawdź, gdzie oraz jakie rodzaje pizzy znajdziesz w pizzeriach w Trzebini. Odwiedź katalog firm i odszukaj swoją ulubioną.

Szukasz mieszkania w atrakcyjnej cenie? Sprawdź licytacje komornicze, które odbędą się w lipcu 2023 r. Cena wywoławcza to najczęściej 3/4 sumy oszacowania, ale może wynieść nawet połowę realnej wartości nieruchomości. Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie mieszkania będą licytowane w najbliższych dniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Popadało, więc grzybiarze przestępują z nogi na nogę. My zaś uznaliśmy, że nie można wiecznie korzystać tylko z opowieści o tym, kto, co i gdzie znalazł. Trzeba w końcu samemu pójść w las. Więc umówiliśmy się na rekonesans uczestniczący. Przewodnikiem nie mógł być nikt inny, jak Eugeniusz Liana. Godzina zbiórki – 5.30. Cel – gmina Lipinki, pogranicze Pagorzyny i Wójtowej.

Tribbs w piątek (16 czerwca) wystąpił w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Najpopularniejszy DJ w Polsce w plebiscycie Polish DJs Chart, zdobywca platynowych i diamentowych płyt, zaserwował klubowiczom wiele przebojów. Goście dyskoteki mogli usłyszeć m.in. „Ostatni raz zatańczysz ze mną”, „Duże Oczy”, „Bal wszystkich świętych”, „Sezon”, „The Bad Touch”, „Future Champ”, „Without You”. Zobaczcie, co tam się działo.

Z Krakowa m.in. do Przemyśla i austriackiego Grazu dojechać można już pociągiem ze specjalnym bezprzedziałowym, panoramicznym wagonem! To pierwsza taka atrakcja na naszej kolei. Wagon, dzięki ogromnym oknom, pozwala pasażerom cieszyć się niesamowitymi widokami podczas jazdy.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Trzebini, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.06 a 17.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Panoramiczny pociąg wielką atrakcją! Kursuje też przez Kraków, Tarnów i Bochnię. Ale widoki! Warto kupić bilet. Mamy zdjęcia [17.06]”?

Barszcz Sosnowskiego, potocznie nazywany Zemstą Stalina, został sprowadzony do Polski w latach 50. XX wieku. To był dar sowieckich uczonych. Zaczęto uprawiać go na paszę. Po upadku PGR-ów, roślina wymknęła się spod kontroli. Jest groźna dla zdrowia i życia ludzi. Bądźcie ostrożni, bo barszcz Sosnowskiego zaczyna kwitnąć. Są już poparzone osoby.

Jak co roku w Małopolsce wraca problem z Barszczem Sosnowskiego. Ta niebezpieczna roślina może osiągać nawet pięć metrów wysokości. Kontakt z nią może być tragiczny w skutkach. We wszystkich częściach rośliny znajduje się bowiem toksyczny olejek eteryczny, który w kontakcie ze skórą powoduje oparzenia pierwszego i drugiego stopnia.