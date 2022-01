Przegląd prasy 15.01.2022 Trzebinia. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Trzebini

Choć kojarzone są z nadejściem wiosny, w supermarketach pojawiły się już teraz. Hiacynty można bowiem uprawiać nie tylko w ogrodzie, ale także w domu. Pięknie prezentują się w doniczkach, ale można je także wyeksponować we wnętrzu w ciekawszy sposób. Hiacynty w szkle, uprawiane w wodzie będą prezentować się wyjątkowo oryginalnie. Zarówno te w doniczkach, jak i szkle są wyjątkowo łatwe w uprawie. Podpowiadamy, jak zadbać o hiacynty w domu i co zrobić, gdy przekwitną.

Nieznośne upały, podtopienia, smog – to tylko niektóre negatywne skutki zbytniego betonowania polskich miast. Na szczęście coraz częściej podejmowane są działania, dzięki którym zieleń wypiera beton. To walka nie tylko o komfort mieszkańców, ale też przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatycznym. Oto najciekawsze „zielone” inicjatywy.

Eukaliptus kojarzy się z okazałym drzewem, które rośnie w ciepłym klimacie i częściej zrzuca korę niż liście. Okazuje się jednak, że niektóre gatunki eukaliptusów można uprawiać w domu jako rośliny doniczkowe. Osiągają one rozsądne rozmiary, a wyglądają bardzo dekoracyjnie, wydzielają także przyjemny zapach. Podpowiadamy, jak uprawiać eukaliptus w doniczce, jaki wybrać i jakie warunki trzeba mu koniecznie zapewnić.

Krystian Pesta to aktor, którego talent możemy podziwiać w najnowszym serialu "Behawiorysta". To niejedyna produkcja, w której występował. Powodzenie na castingach to nie tylko efekt umiejętności i szczęścia. Pesta nie kryje, że wierzy w siłę podświadomości.