Przegląd prasy 27.09.2021 Trzebinia, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Trzebini

Na Górze Modyń, nazywanej przez lokalnych turystów Górą Zakochanych, stoi wieża widokowa, która od końca czerwca jest dostępna dla turystów. Jeden z najwyższych szczytów Beskidu Wyspowego od zawsze cieszył się popularnością wśród turystów. Teraz dzięki drewnianej konstrukcji miejsce to stało się oblegane. Widoki z wieży rozpościerają się na szczyty Beskidów, Pienin i Tatr. To romantyczne miejsce na wycieczkę. Szczególnie pięknie wygląda tam zachód słońca.

Prawdziwa gratka dla tych, którzy lubią zaglądać w przeszłość swojej rodziny i regionu. Krakowskie Muzeum Etnograficzne ukończyło realizację projektu digitalizacji zabytkowej kolekcji szklanych negatywów i fotografii z 2. połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku i uruchomiło już serwis internetowy prezentujący ponad dwa tysiące fascynujących zdjęć. Muzealnicy zachęcają do korzystania z tych fotografii. Mają też apel do wszystkich, którzy rozpoznają twarze swoich antenatów: podzielcie się z muzeum informacją o bohaterach zdjęć. Niektóre z tych fotografii prezentujemy w naszej GALERII.

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwały antysmogowe dla gmin: Skawina, Krzeszowice, Nowy Targ, Niepołomice, Rabka Zdrój i Czarny Dunajec oraz miasta Oświęcim, które o to wcześniej wystąpiły do samorządu województwa. Ich główny zapis to eliminacja urządzeń grzewczych wykorzystujących węgiel do 1 stycznia 2030 roku.