Przegląd prasy 30.09.2021 Trzebinia, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Trzebini

Prasówka Trzebinia 30.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mydło z kasztanów. Jak zrobić mydło z kasztanów i czy jest skuteczne? Sprawdzamy! Jesień to czas kasztanów. Można je wykorzystać nie tylko do zrobienia ludzików, ale także kosmetyków i środków myjących. Podpowiadamy, jak zrobić mydło z kasztanów i sprawdzamy, czy rzeczywiście działa korzystnie na skórę.

📢 Dzień Polskiej Muzyki [1 października 2021 r.] Biorą w nim udział stacje radiowe i muzyczne TV [LISTA]. Można kupić taniej płyty i bilety 1 października, w piątek, polska muzyka zdominuje anteny ponad 50 rozgłośni radiowych i telewizji muzycznych w kraju. Serwisy streamingowe będą promować listy z polską muzyką. Kupimy taniej płyty i bilety na koncerty.

📢 PILNE: 30.09.2021. Black Friday, Cyber Monday i inne wyprzedaże: szykuj się już na wielkie promocje. Jakie atrakcje 2021 szykują handlowcy? Miejmy nadzieję, że nic się nie zmieni i listopadowe wyprzedaże odwiedzać będziemy w galeriach i otwartych bez dodatkowych ograniczeń sklepach. Jednak Black Friday przypadający w tym roku 26 listopada, i następujący po nim Cyber Monday mają już swoich zwolenników w sklepach sprzedających online. I choć do Black Friday jeszcze prawie dwa miesiące, te sklepy korzystając z ubiegłorocznych doświadczeń już się szykują z ofertami promocyjnymi dla klientów. W tych, które są na to najlepiej przygotowane widać te starania będzie już teraz - po wystroju i liczniku pokazującym, ile jeszcze czasu zostało do wyprzedaży.

Prasówka 30.09 Trzebinia: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Trzebini. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Będą powszechne butelkomaty na opakowania typu PET? Chętnie z nich skorzystamy zwłaszcza jeśli przy zakupie doliczą kaucję: 30.09.2021 Podobnie jak za szklane butelki, wkrótce będziemy płacić kaucję za butelki plastikowe tzw. PET oraz za puszki. Kaucja wyniesie być może nawet 50 gr. To ma nas skłonić do oddawania opakowań, by nie zaśmiecały Planety, ale poddawane były recyklingowi. Obecnie prawie 60 proc. PET z kupionych przez nas płynów idzie na śmietniki - ponad 2 razy więcej niż w Niemczech. Na szczęście coraz mniej osób segreguje je w sposób właściwy w śmietnikach, nie wrzucając do pojemników na odpady mieszane. A jakie korzyści daje butelkomat?

📢 Cena rzepaku nadal rośnie. Stawki już ponad 2,9 tys. zł za tonę [notowania skupów] Cena rzepaku z tygodnia na tydzień rośnie. 2920 zł za tonę rzepaku oferują niektóre punkty skupu, ujęte w notowaniach Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Sprawdzamy aktualne stawki z umów terminowych rzepaku zebranego latem 2021. 📢 Agroenergia - nowy nabór w 2021. Dotacje dla rolników na fotowoltaikę, małe wiatraki i pompy ciepła Agroenergia to program wsparcia kierowany do rolników. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił termin naboru wniosków w programie, który będzie realizowany w 2 częściach. Pierwsza to dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła, druga - dofinansowania biogazowni rolniczych oraz małych elektrowni wodnych. 📢 Małopolska Liga Antysmogowa: Przeciszów liderem, katastrofalnie złe wyniki mieszkańców w powiatach tarnowskim i tatrzańskim. Przyspieszmy! Mieszkaniec Małopolski, który w ciągu najbliższych 458 dni nie zlikwiduje starego kotła na paliwa stałe (głównie węgiel), zapłaci 5 tys. złotych grzywny. Z własnej kieszeni. I nie będzie „przebacz” – ta prawda nie dotarła chyba jeszcze do wszystkich domów w naszym regionie, bo tempo wymiany kopciuchów, choć wzrosło, jest wciąż zbyt niskie, by zakończyć akcję przed 1 stycznia 2023. W niektórych gminach nie dzieje się prawie nic. Ludzie, pobudka! ZOBACZ MIEJSCE SWOJEJ GMINY W RANKINGU - kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Małopolska: Załamanie nastrojów w firmach. Polski Ład pogłębia niepewność i zniechęca do inwestowania, dlatego przybyło pesymistów W większości małopolskich firm – od budownictwa i transportu po turystykę i handel hurtowy – zapanowały we wrześniu pesymistyczne nastroje. Mocno zmalał też optymizm w firmach przemysłowych. Przewaga optymistów utrzymała się w informacji i komunikacji oraz (minimalna) w handlu detalicznym. Powodem załamania nie jest pandemia, lecz niepewność wywołana przez Polski Ład.

