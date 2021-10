Przegląd prasy 3.10.2021 Trzebinia, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Trzebini

Prasówka Trzebinia 3.10: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W poniedziałek na większym obszarze Polski będzie pogodnie, tylko na zachodzie i Pomorzu może nastąpić wzrost zachmurzenia do dużego. Na Nizinie Szczecińskiej niewykluczony słaby deszcz. Temperatura od 16 st. na Suwalszczyźnie do 23 w Małopolsce. Taką temperaturą cieszyć się będą przede wszystkim mieszkańcy Krakow i Chrzanowa. Spodziewany jest wiatr z kierunków południowych, slaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na wschodzie do 60 km/godz.