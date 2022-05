Przegląd tygodnia z 15.05.2022 w Trzebini. Najważniejsze wydarzenia od 8.05 do 14.05.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Nieruchomości do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją, zwłaszcza w obliczu galopującej inflacji. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując domu do remontu w Małopolsce. Zobaczcie!

Przeprowadzka do nowego lokum to okazja do spotkania z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi na kultowej parapetówce. Przyjęcie w świeżo zamieszkanym domu to świetny pretekst, żeby wręczyć gospodarzom praktyczne prezenty. Warto postawić na takie, które pomogą w urządzaniu wymarzonego gniazdka. Jaki kupić prezent na parapetówkę? Zobacz, co najbardziej przyda się w nowym domu i ile powinniśmy wydać na upominek.