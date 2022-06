Ścieżki rowerowe do 19 km od Trzebini. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 4 - 5 czerwca?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową z Trzebini? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 19 km od Trzebini. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Trzebini warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki rowerowe w okolicy Trzebini We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 19 km od Trzebini, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Małe kółko wokół Jaworzna Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,62 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 1 151 m

Suma zjazdów: 1 139 m Keradbik poleca trasę rowerzystom z Trzebini Fajna trasa wokoło Jaworzna,przejeżdżamy przez kilka dzielnic.Można zacząć w dowolnym miejscu i modyfikować po swojemu,polecam na rodzinną rowerówkę;).

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Fajne Jaworzno:) Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,44 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 1 025 m

Suma zjazdów: 1 054 m Trasę dla rowerzystów z Trzebini poleca Keradbik

Dawno nie odwiedzałem rowerem terenu Jaworzna,postanowiłem więc zobaczyć co słychać w moim mieście,no i zrobiła się fajna wycieczka,trochę po ulicach -centrum,jeleń ,sobieski,trochę po lasach i łąkach.Znalazłem kilka ciekawych rzeczy wartych zobaczenia:murale na filarach wiaduktu pod obwodnicą,powstający ogromny blok energetyczny przy el.J-no III,w Jeleniu ul.Wielkich łowów:)) dużo pisania a warto zobaczyć samemu ,więc na rower i krótka przejażdżka (z Jelenia pod Sobieski cały czas pod górkę ) pozdrawiam.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Szlak kordonów granicznych Stopień trudności: 2.0

Dystans: 62,51 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 195 m

Suma podjazdów: 1 967 m

Suma zjazdów: 2 008 m Rowerzystom z Trzebini trasę poleca Keradbik

Szlak kordonów granicznych ,jazdę zacząłem przy "Złamanej" cytat:Nazwa „Złamana" nawiązuje do przebiegu dawnej granicy zaborów, która w tym miejscu zmieniała kierunek pod kątem prostym. Teraz, dawną granicą zaborów przebiega granica między powiatami olkuskim i chrzanowskim, a zarazem gminami Olkusz i Trzebinia. Tędy prowadził także historyczny trakt z Olkusza do Chrzanowa. Po budynkach dawnego rosyjskiego posterunku granicznego pozostały jedynie ślady ziemne po zachodniej stronie urządzonego tutaj miejsca do wypoczynku.Szlak czarny prowadzi nas przez 20 km,nie jest lekko,dużo piasku na leśnych drogach, mocne podjazdy po leśnych bezdrożach ,ale warto włożyć wysiłek bo rekompensują go przepiękne widoki,stare drzewa bukowe które porastają duże obszary no i satysfakcja wyskrobania się na "pagóry jaworznickie",TO naprawdę pagóry:)Więcej info na str.Olkuskie szlaki rowerowe.Trasę można zacząć w Niesułowicach,ja ze względu na dojazd rozpocząłem przy węźle szlaków Złamana .Czarny szlak dobrze oznaczony ,trzeba troszkę uważać,ale jest nieźle,polecam wszystkim którzy nie boją się spocić.Pozdrawiam

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Trzebini

🚲 Trasa rowerowa: Wola Filipowska - Wołowice Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,67 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 208 m

Suma podjazdów: 1 740 m

Suma zjazdów: 1 777 m Trasę dla rowerzystów z Trzebini poleca Reemii

Wycieczka pt szukanie szlaku - Do A4 w Puszczy Dulowskiej, a za A4 oznakowanie praktycznie znika. W Zalasie z szosy zjechałem praktycznie na czuja, potem jak się wyspinałem na górę to "ścieżka" jest praktycznie zarośnięta i dalej żadnego oznakowania - w pewnym momencie wjechałem w zboże :( Zdesperowany wycofałem się kawałek i wbiłem do lasu mocno błotnistym zjazdem i eureka jest znaczek ścieżki rowerowej - dojazd do asfaltu był już dosyć dobry. Jak się zaczynają Brodła to pomarańczowy szlak rowerowy odbija w lewo i za ostatnimi domami wjeżdża się w trawę - dobrze, że jacys desperacji czasem tam jeżdżą traktorem lub terenówką, bo w ogóle by nie było wiadomo jak jechać. W lesie trochę się naszukałem wypłowiałych znaków i mały swamp crawling - woda prawie po piasty. Za trasą Alwernia - Liszki miałem w planie odbić na czarny szlak i też trzeba było jechać głównie z mapą, bo oznakowanie szlaku jest zamalowane :/ Przed Przeginią dałem sobie spokój z szukaniem szlaków i pojechałem do Wołowic asfaltem. Następnym razem jadę zielonym szlakiem rowerowym - może będzie lepiej.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dolinki Jurajskie - po latach... Stopień trudności: 2.0

Dystans: 100,89 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 264 m

Suma podjazdów: 2 284 m

Suma zjazdów: 2 243 m Trasę rowerową mieszkańcom Trzebini poleca Aza Po latach znowu odwiedzam Dolinki Krakowskie, które jednym słowem można określić - CUDNE ! Wspaniałe widoki, przepiękna przyroda - czasami czujesz się nią pochłonięty :-), wapienne skałki, które wyrastają to raz z lewej to raz z prawej strony, ukazując swoje piękno. Dolinki z szemrającą wodą i ta wilgoć, mógłbym przysiąc że 100% :-). Pięknie ! Szlaki też się trochę zmieniły :-) w dwóch miejscach zaskoczył mnie asfalt :-) a pamiętam jak dawniej był piękny szuterek - mieszkańcy pewnie narzekali :-). Traskę zaliczam do średnio trudnych ze względu na sumę przewyższeń oraz niektóre odcinki, które mogą sprawić problemy rowerzystom mniej wprawionym. Generalnie wszystko można przejechać lub przeprowadzić :-). 35% traski to bezdroża.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Kto najbardziej nie lubi Rosjan?