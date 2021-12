Ścieżki rowerowe do 19 km od Trzebini. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 4 - 5 grudnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową z Trzebini? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 04 - 05 grudnia przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 19 km od Trzebini. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Trzebini warto sprawdzić w weekend 04 - 05 grudnia.

Wycieczki rowerowe w okolicy Trzebini We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 19 km od Trzebini, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 04 grudnia w Trzebini ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 05 grudnia w Trzebini ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%. 🚲 Trasa rowerowa: Wola Filipowska - Wołowice Stopień trudności: 2

Dystans: 33,67 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 208 m

Suma podjazdów: 1 740 m

Suma zjazdów: 1 777 m Rowerzystom z Trzebini trasę poleca Reemii Wycieczka pt szukanie szlaku - Do A4 w Puszczy Dulowskiej, a za A4 oznakowanie praktycznie znika. W Zalasie z szosy zjechałem praktycznie na czuja, potem jak się wyspinałem na górę to "ścieżka" jest praktycznie zarośnięta i dalej żadnego oznakowania - w pewnym momencie wjechałem w zboże :( Zdesperowany wycofałem się kawałek i wbiłem do lasu mocno błotnistym zjazdem i eureka jest znaczek ścieżki rowerowej - dojazd do asfaltu był już dosyć dobry. Jak się zaczynają Brodła to pomarańczowy szlak rowerowy odbija w lewo i za ostatnimi domami wjeżdża się w trawę - dobrze, że jacys desperacji czasem tam jeżdżą traktorem lub terenówką, bo w ogóle by nie było wiadomo jak jechać. W lesie trochę się naszukałem wypłowiałych znaków i mały swamp crawling - woda prawie po piasty. Za trasą Alwernia - Liszki miałem w planie odbić na czarny szlak i też trzeba było jechać głównie z mapą, bo oznakowanie szlaku jest zamalowane :/ Przed Przeginią dałem sobie spokój z szukaniem szlaków i pojechałem do Wołowic asfaltem. Następnym razem jadę zielonym szlakiem rowerowym - może będzie lepiej.

🚲 Trasa rowerowa: Dolinki Jurajskie - po latach... Stopień trudności: 2

Dystans: 100,89 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 264 m

Suma podjazdów: 2 284 m

Suma zjazdów: 2 243 m Aza poleca trasę mieszkańcom Trzebini Po latach znowu odwiedzam Dolinki Krakowskie, które jednym słowem można określić - CUDNE ! Wspaniałe widoki, przepiękna przyroda - czasami czujesz się nią pochłonięty :-), wapienne skałki, które wyrastają to raz z lewej to raz z prawej strony, ukazując swoje piękno. Dolinki z szemrającą wodą i ta wilgoć, mógłbym przysiąc że 100% :-). Pięknie ! Szlaki też się trochę zmieniły :-) w dwóch miejscach zaskoczył mnie asfalt :-) a pamiętam jak dawniej był piękny szuterek - mieszkańcy pewnie narzekali :-). Traskę zaliczam do średnio trudnych ze względu na sumę przewyższeń oraz niektóre odcinki, które mogą sprawić problemy rowerzystom mniej wprawionym. Generalnie wszystko można przejechać lub przeprowadzić :-). 35% traski to bezdroża.

🚲 Trasa rowerowa: Poszukiwania źródeł Elizeusza i Eliasza Stopień trudności: 2

Dystans: 26,25 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 187 m

Suma podjazdów: 510 m

Suma zjazdów: 581 m Ireneusz poleca trasę rowerzystom z Trzebini Czerna-Paczółtowice

Dolina Eliasza to dolina na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej rozciągająca się pomiędzy miejscowościami Czerna i Paczółtowice. Nazwa doliny pochodzi od płynącego jej dnem potoku Eliaszówka. Druga nazwa doliny – Dolina Eliasza – pochodzi od imienia biblijnego proroka Eliasza, którego imię nosił ojciec duchowny Klasztoru w Czernej znajdującego się na zachodnich zboczach doliny. Dolina o powierzchni ok. 110 ha to wąwóz o przeważnie stromych zboczach, zbudowany z szarych wapieni z dolnego karbonu, w których skamieniałością przewodnią jest ramienionóg Productus cora. Jest całkowicie zalesiona. Występują w niej ciekawe ostańce skalne i groty (grota św. Hilarona i św. Onufrego). Dnem doliny płynie potok Eliaszówka. W dolinie kilka źródeł: ocembrowane źródło proroka Eliasza, źródło proroka Elizeusza, źródło św. Józefa. Jedną z większych atrakcji są ruiny przerzuconego przez głęboki jar tzw. Diabelskiego Mostu, łączącego klasztor w Czernej z wzgórzami siedleckimi, stanowiąc połączenie klasztoru z miejscowością Siedlec, która stanowiła uposażenie klasztoru. Walory krajobrazowe i przyrodnicze spowodowały, że dolina włączona została w obszar Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, a w 1989 r. utworzono tutaj leśny częściowy rezerwat przyrody Dolina Eliaszówki.

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Trzebini

🚲 Trasa rowerowa: Czerwony szlak dookoła Libiąża Stopień trudności: 2

Dystans: 34,99 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 136 m

Suma podjazdów: 2 358 m

Suma zjazdów: 2 374 m Dominik poleca trasę mieszkańcom Trzebini

Czerwony szlak dookoła Libiąża to szlak rowerowy proponowany dla rowerzystów lubiących dłuższe eskapady. Szlak wiedzie malowniczymi rejonami gminy Libiąż. Urozmaicona trasa przebiega przez lasy, ścieżki polne, okoliczne wzniesienia oraz pomiędzy lokalnymi stawami. Jedną z ciekawszych atrakcji szlaku jest obejrzenie kopalni dolomitu Libiąż. Czerwony szlak obejmuje część odcinka WTR (WIŚLANA TRASA ROWEROWA) wzdłuż rzeki Wisły.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Pętla w okolicy Zamku Lipowiec Stopień trudności: 1

Dystans: 20,79 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 135 m

Suma podjazdów: 236 m

Suma zjazdów: 232 m Witek1964 poleca trasę rowerzystom z Trzebini Trasa rowerowa z Babic, z parkingu przy Zamku Lipowiec - w części niebieskim szlakiem rowerowym o nazwie Pętla Babicka. Droga prowadziła przez miejscowości Kwaczała Źródła Rozkochów do Jankowic. Na znacznym odcinku jechaliśmy wąskimi drogami lokalnymi o małym ruchu i nawierzchni asfaltowej. Kilka odcinków drogami leśnymi. W Jankowicach opuściliśmy niebieski szlak i drogą leśną oraz polną, ale o bardzo dobrej nawierzchni szutrowej, wróciliśmy do Babic. Z parkingu jeszcze ogromnie stromy podjazd do zamku. Nie dałem rady przejechać całej drogi na rowerze, więc część - około 10% - przeszedłem na piechotę. Powrót inną drogą, na oko mniej stromą i chyba łatwiejszą do podjazdu.

