Ścieżki rowerowe do 19 km od Trzebini. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 15 - 16 stycznia?

Rowerem w pobliżu Trzebini

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 19 km od Trzebini, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 15 stycznia w Trzebini ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 16 stycznia w Trzebini ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 50%.

🚲 Trasa rowerowa: Szlakiem podkrakowskich wulkanów

Stopień trudności: 2

Dystans: 11,4 km

Czas trwania wyprawy: 43 min.

Przewyższenia: 131 m

Suma podjazdów: 220 m

Suma zjazdów: 158 m

Rowerzystom z Trzebini trasę poleca Buchtini

W niezwykły pejzaż stanowiący kombinację błękitu nieba, zieleni lasów, pozłacanych łanów zbóż, w okolicach Krzeszowic człowiek wplótł biel wapieni wraz z licznymi odcieniami melafiru i tufu; od ciemnoszarego poczynając, a na czerwieni kończąc.