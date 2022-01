Styczeń w Trzebini: Przegląd prasy z grudnia 2021 w Trzebini, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd grudnia 2021 w Trzebini: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Szukasz nowych tras do nordic walking niedaleko Trzebini? We współpracy z Traseo mamy dla Ciebie kilka propozycji na najbliższy tydzień (od 1 stycznia). Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolnym dniu będziesz mieć czas, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Oto nasze sugestie, gdzie warto sie wybrać z Trzebini na nordic walking. Na ten tydzień znaleźliśmy szlaki w odległości do 35 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.

Sylwester 2021/2022 zbliża się wielkimi krokami. Wielu Polaków lubi go spędzać hucznie, na miejskich imprezach, które w poprzednich latach były organizowane w wielu polskich miastach. Wszystko zmieniło się przez pandemię COVID-19. W 2021 r. z powodu IV fali koronawirusa odwołano wiele miejskich imprez, inne podzielono na kilka mniejszych wydarzeń. To nie oznacza jednak, że w tym roku nie odbędzie się żaden miejski sylwester. Sprawdziliśmy, w których miastach będzie można powitać Nowy Rok na miejskich koncertach.