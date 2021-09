Trasy rowerowe do 17 km od Trzebini. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 października?

Trasy rowerowe w okolicy Trzebini

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 17 km od Trzebini, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 2 października w Trzebini ma być 16°C. Nie powinno padać. W niedzielę 3 października w Trzebini ma być 19°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Pętla w okolicy Zamku Lipowiec

Stopień trudności: 1

Dystans: 20,79 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 135 m

Suma podjazdów: 236 m

Suma zjazdów: 232 m

Trasę dla rowerzystów z Trzebini poleca Witek1964

Trasa rowerowa z Babic, z parkingu przy Zamku Lipowiec - w części niebieskim szlakiem rowerowym o nazwie Pętla Babicka. Droga prowadziła przez miejscowości Kwaczała Źródła Rozkochów do Jankowic. Na znacznym odcinku jechaliśmy wąskimi drogami lokalnymi o małym ruchu i nawierzchni asfaltowej. Kilka odcinków drogami leśnymi. W Jankowicach opuściliśmy niebieski szlak i drogą leśną oraz polną, ale o bardzo dobrej nawierzchni szutrowej, wróciliśmy do Babic. Z parkingu jeszcze ogromnie stromy podjazd do zamku. Nie dałem rady przejechać całej drogi na rowerze, więc część - około 10% - przeszedłem na piechotę. Powrót inną drogą, na oko mniej stromą i chyba łatwiejszą do podjazdu.

