Trasy rowerowe do 19 km od Trzebini. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 30 kwietnia - 1 maja?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w okolicy Trzebini? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 30 kwietnia - 01 maja wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 19 km od Trzebini. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Trzebini warto sprawdzić w weekend 30 kwietnia - 01 maja.

Ścieżki rowerowe z Trzebini We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 19 km od Trzebini, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 kwietnia w Trzebini ma być 16°C. Nie powinno padać. W niedzielę 01 maja w Trzebini ma być 17°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Jaworzno Stopień trudności: 2.0

Dystans: 24,01 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 73 m

Suma podjazdów: 998 m

Suma zjazdów: 1 012 m Keradbik poleca trasę rowerzystom z Trzebini W okolicach Jaworzna można zobaczyć ładne miejsca, blisko, a ludzie nie wiedzą, że takie miejsca są.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Fajne Jaworzno:) Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,44 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 1 025 m

Suma zjazdów: 1 054 m Keradbik poleca trasę rowerzystom z Trzebini Dawno nie odwiedzałem rowerem terenu Jaworzna,postanowiłem więc zobaczyć co słychać w moim mieście,no i zrobiła się fajna wycieczka,trochę po ulicach -centrum,jeleń ,sobieski,trochę po lasach i łąkach.Znalazłem kilka ciekawych rzeczy wartych zobaczenia:murale na filarach wiaduktu pod obwodnicą,powstający ogromny blok energetyczny przy el.J-no III,w Jeleniu ul.Wielkich łowów:)) dużo pisania a warto zobaczyć samemu ,więc na rower i krótka przejażdżka (z Jelenia pod Sobieski cały czas pod górkę ) pozdrawiam.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Pętla z zaliczeniem zamku Tęczyn Stopień trudności: 2.0

Dystans: 22,83 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 163 m

Suma podjazdów: 366 m

Suma zjazdów: 384 m Rowerzystom z Trzebini trasę poleca Witek1964

Wycieczka rowerowa z Wolo Filipowskiej z punktem docelowym którym był zamek Tęczyn. Byłem tam kiedyś około 20 lat temu i byłem zdziwiony bo wiele się zmieniło. Zamek od 2010 jest w remoncie. Można wejść na wieżę. Odnowiono fragmenty murów. Generalnie robi dużo lepsze wrażenie niż dawniej. Co prawda trzeba kupić bilet za 7 zł np ale w końcu ktoś musi sfinansować zabiegi upiększające. Sama trasa rowerowa miała być dłuższa bo planowaliśmy jechać zielonym szlakiem z Krzeszowic do Sanki i dalej do Rudnej ale wszechobecne błoto sprawiło że zdecydowaliśmy o skróceniu rundy o około 11 km i jeszcze przed autostradą skręciliśmy na czerwony szlak prosto w stronę zamku. W kilku miejscach trzeba było zejść z roweru i prowadzić go po kostki w bagnie. W sumie fajnie ale gdyby pogoda była dłuższy czas słoneczna byłoby na pewno lepiej. Poziom trudności średni ale zależny zdecydowanie od pogody. Kilka stromych podjazdów w tym pod zamek jak dla mnie nie do pokonania na rowerze.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Trzebini

🚲 Trasa rowerowa: Poszukiwania źródeł Elizeusza i Eliasza Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,25 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 187 m

Suma podjazdów: 510 m

Suma zjazdów: 581 m Ireneusz poleca trasę rowerzystom z Trzebini

Czerna-Paczółtowice

Dolina Eliasza to dolina na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej rozciągająca się pomiędzy miejscowościami Czerna i Paczółtowice. Nazwa doliny pochodzi od płynącego jej dnem potoku Eliaszówka. Druga nazwa doliny – Dolina Eliasza – pochodzi od imienia biblijnego proroka Eliasza, którego imię nosił ojciec duchowny Klasztoru w Czernej znajdującego się na zachodnich zboczach doliny. Dolina o powierzchni ok. 110 ha to wąwóz o przeważnie stromych zboczach, zbudowany z szarych wapieni z dolnego karbonu, w których skamieniałością przewodnią jest ramienionóg Productus cora. Jest całkowicie zalesiona. Występują w niej ciekawe ostańce skalne i groty (grota św. Hilarona i św. Onufrego). Dnem doliny płynie potok Eliaszówka. W dolinie kilka źródeł: ocembrowane źródło proroka Eliasza, źródło proroka Elizeusza, źródło św. Józefa. Jedną z większych atrakcji są ruiny przerzuconego przez głęboki jar tzw. Diabelskiego Mostu, łączącego klasztor w Czernej z wzgórzami siedleckimi, stanowiąc połączenie klasztoru z miejscowością Siedlec, która stanowiła uposażenie klasztoru. Walory krajobrazowe i przyrodnicze spowodowały, że dolina włączona została w obszar Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, a w 1989 r. utworzono tutaj leśny częściowy rezerwat przyrody Dolina Eliaszówki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wola Filipowska - Wołowice Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,67 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 208 m

Suma podjazdów: 1 740 m

Suma zjazdów: 1 777 m Reemii poleca trasę rowerzystom z Trzebini Wycieczka pt szukanie szlaku - Do A4 w Puszczy Dulowskiej, a za A4 oznakowanie praktycznie znika. W Zalasie z szosy zjechałem praktycznie na czuja, potem jak się wyspinałem na górę to "ścieżka" jest praktycznie zarośnięta i dalej żadnego oznakowania - w pewnym momencie wjechałem w zboże :( Zdesperowany wycofałem się kawałek i wbiłem do lasu mocno błotnistym zjazdem i eureka jest znaczek ścieżki rowerowej - dojazd do asfaltu był już dosyć dobry. Jak się zaczynają Brodła to pomarańczowy szlak rowerowy odbija w lewo i za ostatnimi domami wjeżdża się w trawę - dobrze, że jacys desperacji czasem tam jeżdżą traktorem lub terenówką, bo w ogóle by nie było wiadomo jak jechać. W lesie trochę się naszukałem wypłowiałych znaków i mały swamp crawling - woda prawie po piasty. Za trasą Alwernia - Liszki miałem w planie odbić na czarny szlak i też trzeba było jechać głównie z mapą, bo oznakowanie szlaku jest zamalowane :/ Przed Przeginią dałem sobie spokój z szukaniem szlaków i pojechałem do Wołowic asfaltem. Następnym razem jadę zielonym szlakiem rowerowym - może będzie lepiej.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Zdjęcie twarzy mówi wszystko? Są nowe badania