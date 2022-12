Tygodniowy przegląd prasy 18.12.2022: Trzebinia, 11.12-17.12.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Trzebini

Wacom One By Wacom M (CTL-672) + Corel Painter Essentials

Tygodniowa prasówka 18.12.2022: 11.12-17.12.2022 Trzebinia: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Trzebini. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całej Małopolski ostrzeżenie I stopnia przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź. Ostrzeżenie obowiązuje od czwartku 15 grudnia godz. 7:30 do piątku 16 grudnia do godz. 7.30. W tym czasie na drogach i chodnikach może zrobić się bardzo ślisko. Z kolei do czwartku do godz. 8 obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia o zawiejach i zamieciach śnieżnych. W środę ok. godz. 15 w Krakowie zaczął sypać śnieg. Warunki na krakowskich ulicach z godziny na godzinę robiły się coraz trudniejsze. Część autobusowych linii aglomeracyjnych zostało skróconych. Utrudnienia dotknęły również linii tramwajowych.