Tygodniowy przegląd prasy 19.12.2021: Trzebinia, 12.12-18.12.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Trzebini

Przegląd tygodnia: Trzebinia, 19.12.2021. 12.12 - 18.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Święta Bożego Narodzenia to czas pełen radości i rodzinnej miłości. Jest to jedna z najlepszych okazji, aby spędzić więcej czasu z bliskimi, złożyć im jak najlepsze życzenia na nadchodzący Nowy Rok. Święta jest to również czas na kultywowanie tradycji, spośród których są też takie związane właśnie ze składaniem życzeń. Zobacz najpiękniejsze życzenia i wierszyki świąteczne.

Pakowanie świątecznych prezentów to dla wielu z nas nie lada wyzwanie. Często chcemy uniknąć obdarowywania bliskich upominkami włożonymi do tradycyjnych torebek prezentowych i staramy się samodzielnie zapakować gwiazdkowe prezenty. Świąteczne podarunki wcale nie muszą być opakowane bajecznie kolorowo. Wybór odpowiedniego papieru, dekoracji i wstążek to kwestie bardzo indywidualne, bo zależą od gustu i poczucia smaku każdego z nas. Podpowiadamy, jak łatwo i stylowo zapakować prezent, żeby wyglądał elegancko i efektownie.