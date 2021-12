Tygodniowy przegląd prasy 26.12.2021: Trzebinia, 19.12-25.12.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Trzebini

Przegląd tygodnia: Trzebinia, 26.12.2021. 19.12 - 25.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zobacz listę zaginionych kobiet, które są poszukiwane przez małopolską policję. Każdy kto posiada jakiekolwiek informacje, które mogłyby przyczynić się do odnalezienia tych osób, proszony jest o kontakt z najbliższą komendą lub posterunkiem policji lub o wypełnienie formularza na stronie www.malopolska.policja.gov.pl. Pomóż w ich odnalezieniu!

Uszka z kapustą i grzybami to pyszne pierożki podawane tradycyjnie do wigilijnego barszczu. Zaskocz swoich bliskich i na święta Bożego Narodzenia przygotuj samodzielnie domowe uszka. Wyjaśniamy, jak krok po kroku zrobić farsz i ulepić pierożki. Przekonaj się, jakie to proste! Wypróbuj nasz przepis na uszka do wigilijnego barszczu.