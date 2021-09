W listopadzie ORLEN Południe rozpocznie produkcję glikolu propylenowego w Trzebini. To największa w Europie tego typu instalacja

W ramach inwestycji jeszcze w tym roku zostanie również oddany do użytku pierwszy w Polsce Hub wodorowy o zdolności produkcyjnej ponad 350 ton czystego wodoru rocznie. Oferował on będzie wodór wysokiej czystości do zasilania ogniw paliwowych.

Inwestycje na południu Polski wspierają zaś realizację strategii ORLEN2030 w obszarze nisko- i zeroemisyjnej energetyki.