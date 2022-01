Wycieczki rowerowe do 19 km od Trzebini. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 1 - 2 stycznia?

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 19 km od Trzebini, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zaraz za kamieniołomem skręcamy w wąską ścieżkę i podążamy na północ za znakami żółtego szlaku. Po 300 metrach jazdy, w zasadzie lawirowania pomiędzy dwumetrowymi pokrzywami, nieco poparzeni, wynurzamy się z lasu, wskakujemy na asfalt i skręcamy w lewo. Teraz czeka nas krótki odcinek stromego podjazdu, do skrzyżowania z ul. Melafirową. Warto tutaj zaznaczyć, że odchodząca w lewo droga prowadzi do zamkniętego kamieniołomu, gdzie AGH przeprowadza eksperymenty z materiałami wybuchowymi. Natomiast jadąc ul. Melafirową dotrzemy do dużego kamieniołomu, który kiedyś wgryzał się w południowe zbocze Góry Kamionki. Można tu przekonać się, jak grube były permskie potoki lawowe.

Wędrując od kamieniołomu do kamieniołomu często turystom nasuwa się niepokojąca myśl, czy nie obudzą się znowu te małopolskie wulkany. Oczywiście naukowcy uspokajają, że ten scenariusz jest nieprawdopodobny, gdyż dawno już utraciły połączenie z ogniskami magmowymi. Niedowiarkom pokazują wybudowany przed kilkoma wiekami na jednej z kopuł lawowych zamek w Rudnie. Droga z Regulic do Rudna obfituje w liczne strome podjazdy, dlatego przed wyruszeniem w trasę warto nieco odetchnąć przy Jurajskim Źródełku.

Starsi mieszkańcy Rudna, pamiętający czasy uprawy ziemi za pomocą pługa ciągniętego przez konie, z wyraźnym sentymentem przyznają, że czasem wyorywali różnobarwne minerały. A dziś, odwiedzając pobliskie kamieniołomy, pozostaje jedynie liczyć na przysłowiowy łut szczęścia. Okolica znana jest tego, że w bardzo starych permskich skałach wylewnych odnajduje się agaty czy ametysty o przepięknym fioletowym zabarwieniu. Aczkolwiek uprzedzić wypada, iż wulkaniczne skały bardzo niechętnie oddają swe klejnoty.

🚲 Trasa rowerowa: Szlak kordonów granicznych

Stopień trudności: 2

Dystans: 62,51 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 195 m

Suma podjazdów: 1 967 m

Suma zjazdów: 2 008 m

poleca trasę rowerzystom z Trzebini

Szlak kordonów granicznych ,jazdę zacząłem przy "Złamanej" cytat:Nazwa „Złamana" nawiązuje do przebiegu dawnej granicy zaborów, która w tym miejscu zmieniała kierunek pod kątem prostym. Teraz, dawną granicą zaborów przebiega granica między powiatami olkuskim i chrzanowskim, a zarazem gminami Olkusz i Trzebinia. Tędy prowadził także historyczny trakt z Olkusza do Chrzanowa. Po budynkach dawnego rosyjskiego posterunku granicznego pozostały jedynie ślady ziemne po zachodniej stronie urządzonego tutaj miejsca do wypoczynku.Szlak czarny prowadzi nas przez 20 km,nie jest lekko,dużo piasku na leśnych drogach, mocne podjazdy po leśnych bezdrożach ,ale warto włożyć wysiłek bo rekompensują go przepiękne widoki,stare drzewa bukowe które porastają duże obszary no i satysfakcja wyskrobania się na "pagóry jaworznickie",TO naprawdę pagóry:)Więcej info na str.Olkuskie szlaki rowerowe.Trasę można zacząć w Niesułowicach,ja ze względu na dojazd rozpocząłem przy węźle szlaków Złamana .Czarny szlak dobrze oznaczony ,trzeba troszkę uważać,ale jest nieźle,polecam wszystkim którzy nie boją się spocić.Pozdrawiam

