Wycieczki rowerowe do 19 km od Trzebini. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 czerwca?

Czerna-Paczółtowice Dolina Eliasza to dolina na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej rozciągająca się pomiędzy miejscowościami Czerna i Paczółtowice. Nazwa doliny pochodzi od płynącego jej dnem potoku Eliaszówka. Druga nazwa doliny – Dolina Eliasza – pochodzi od imienia biblijnego proroka Eliasza, którego imię nosił ojciec duchowny Klasztoru w Czernej znajdującego się na zachodnich zboczach doliny. Dolina o powierzchni ok. 110 ha to wąwóz o przeważnie stromych zboczach, zbudowany z szarych wapieni z dolnego karbonu, w których skamieniałością przewodnią jest ramienionóg Productus cora. Jest całkowicie zalesiona. Występują w niej ciekawe ostańce skalne i groty (grota św. Hilarona i św. Onufrego). Dnem doliny płynie potok Eliaszówka. W dolinie kilka źródeł: ocembrowane źródło proroka Eliasza, źródło proroka Elizeusza, źródło św. Józefa. Jedną z większych atrakcji są ruiny przerzuconego przez głęboki jar tzw. Diabelskiego Mostu, łączącego klasztor w Czernej z wzgórzami siedleckimi, stanowiąc połączenie klasztoru z miejscowością Siedlec, która stanowiła uposażenie klasztoru. Walory krajobrazowe i przyrodnicze spowodowały, że dolina włączona została w obszar Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, a w 1989 r. utworzono tutaj leśny częściowy rezerwat przyrody Dolina Eliaszówki. Nawiguj

Wyruszyliśmy z parkingu w pobliżu Biedronki kierując się zaplanowaną wcześniej trasą w kierunku Rudna a dokładniej do zamku Tenczyn. Z ulicy Słowackiego skręciliśmy na niebieski szlak rowerowy i przez Tenczyński Park Krajobrazowy pojechaliśmy w kierunku Rudna. Przez las droga wygodna utwardzona poza pierwszym odcinkiem. Trzeba jechać brzegiem lasu jak prowadzi niebieski szlak. Inaczej błoto. Za wytwórnią filmów skręciliśmy w lewo licząc na krótsze choć pewnie bardziej strome wzniesienie prowadzące do zamku. Wspieliśmy się na wzniesienie(trochę pieszo), potem już pomału w stronę zamku. Zwiedziliśmy zamek. Było ciekawie. Wewnątrz była prezentacja strojów i uzbrojenia z dawnych czasów. Atrakcje zapewniły grupy rekonstrukcyjne: Dragoni Pana Zebrzydowskiego Starosty Lanckorońskiego, Swawolna Jednostka Wspierająca św. Jerzy, Pospolite Ruszenie Królestwa Polskiego oraz Poczet Krakowskiej Chorągwi Husarskiej. Ruszyliśmy w drogę powrotną. Po drodze jeszcze odwiedziny w kurhanie. Okazały kościół Piotra i Pawła, Rynek w Trzebini. Na koniec posiłek w restauracji meksykańskiej w Trzebini. Dobre zakończenie wycieczki. Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Pętla w okolicy Zamku Lipowiec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 20,79 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 135 m

Suma podjazdów: 236 m

Suma zjazdów: 232 m

Witek1964 poleca trasę rowerzystom z Trzebini

Trasa rowerowa z Babic, z parkingu przy Zamku Lipowiec - w części niebieskim szlakiem rowerowym o nazwie Pętla Babicka. Droga prowadziła przez miejscowości Kwaczała Źródła Rozkochów do Jankowic. Na znacznym odcinku jechaliśmy wąskimi drogami lokalnymi o małym ruchu i nawierzchni asfaltowej. Kilka odcinków drogami leśnymi. W Jankowicach opuściliśmy niebieski szlak i drogą leśną oraz polną, ale o bardzo dobrej nawierzchni szutrowej, wróciliśmy do Babic. Z parkingu jeszcze ogromnie stromy podjazd do zamku. Nie dałem rady przejechać całej drogi na rowerze, więc część - około 10% - przeszedłem na piechotę. Powrót inną drogą, na oko mniej stromą i chyba łatwiejszą do podjazdu.

Nawiguj