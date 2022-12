Wycieczki rowerowe do 19 km od Trzebini. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 24 - 25 grudnia?

Trasy rowerowe w pobliżu Trzebini

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 19 km od Trzebini, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

🚲 Trasa rowerowa: Czerwony szlak dookoła Libiąża

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,99 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 136 m

Suma podjazdów: 2 358 m

Suma zjazdów: 2 374 m

Trasę dla rowerzystów z Trzebini poleca Dominik

Czerwony szlak dookoła Libiąża to szlak rowerowy proponowany dla rowerzystów lubiących dłuższe eskapady. Szlak wiedzie malowniczymi rejonami gminy Libiąż. Urozmaicona trasa przebiega przez lasy, ścieżki polne, okoliczne wzniesienia oraz pomiędzy lokalnymi stawami. Jedną z ciekawszych atrakcji szlaku jest obejrzenie kopalni dolomitu Libiąż. Czerwony szlak obejmuje część odcinka WTR (WIŚLANA TRASA ROWEROWA) wzdłuż rzeki Wisły.

