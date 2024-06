Przegląd prasy z tygodnia 16.06.2024. Co działo się w Trzebini. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Trzebinia, 16.06.2024. 9.06 - 15.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Doda i Dariusz Pachut od jakiegoś czasu tworzą dość tajemniczą parę. Czasami pokazują się publicznie, ale nie publikują już, jak na początku związku, zdjęć na Instagramie. Zazwyczaj "zdradza" ich piesek piosenkarki- Wolfi, który pojawia się u nich na relacjach w jednym czasie. Teraz wybrali się do Szwajcarii, gdzie Pachut wraz z ekipą chce zdobyć kolejny wodospad w ramach projektu "Korona Wodospadów". Pogoda daje im tam w kość!

Rak płuc to najczęściej występujący nowotwór złośliwy na świecie. Co roku w Polsce liczba zachorowań na raka płuc wynosi ponad 21 tys. Wczesne stadia nie zawsze powodują objawy, ale możesz wykonać „test palca”. Zrobisz go samodzielnie w domu, a gdy pojawią się wątpliwości, zgłoś się do lekarza.